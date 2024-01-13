Diyarbakır'da cinsel saldırıda bulunan hocayı öldürdü: Ağır tahrik indirimi uygulandı Kendisini cinci hoca olarak tanıtıp kadınlara cinsel saldırıda bulunan şahıs saldırıda bulunduğu kadın tarafından av tüfeği ile öldürüldü. 10 yıl hapis cezasına çarptırılan kadın ağır tahrik indirimi ile tahliye edildi.

DHA

Dini kullanarak istismarda bulunan şahıslar tek tek ortaya çıkıyor.

Korkunç olay 2021 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana geldi.

45 yaşındaki Yusuf Evran annesine ait evde ölü bulundu.

İlçeye giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Muska ve merhem yalanı

Çalışmalarında şüpheliler tespit eden polis ekipleri, ifadelerini aldı.

İfadelerde Evran'ın kendini hoca olarak tanıttığı, muska ve merhemler vererek rahatsızlıklarını giderdiği yayarak kadınlarla iletişime geçtiği bildirildi.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda işin aslı ortaya çıktı.

Şüpheliler tutuklandı

Araştırmanın ardından şüpheli olarak tespit edilen Z.T. adlı kadın ile babası Z.T. yakalanarak gözaltına alındı. Baba- kız, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba Z.T ilk duruşma sonunda tahliye edildi.

Evran'ı öldüren Z.T'nin 5. duruşmasında Savcı, esas hakkındaki mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet cezasında haksız tahrik hükümleri gereğince indirim yapılmasını talep etti.

Mütalaa açıklandı

Z.T.’nin annesinin ölümü sonrasında yaşadığı bunalım üzerine Yusuf Evran tarafından uzun bir süre boyunca cinlerle ve büyülerle korkutularak psikolojisinin bozulduğu belirtilen mütalaada, şu ifadelere yer verildi:

“Z.T.’yi, ‘Sana üç harfliler musallat olmuş, bu sebeple hayatın kötüye gidiyor’ diyerek manevi cebri altına almaya başladığı, sonraki süreçlerde devamlı olarak 3 harflilerle Z.T.’yi korkutmaya devam ettiği, bu şekilde de maktulün, annesini kaybettiği için zaten bir yıkım yaşayan Z.T.’yi cinlerle korkutmak suretiyle onun manevi dünyasında tahribat oluşturarak ruhunda derin yaralar açtığı, psikolojisini bozarak manevi yönden etkisi altına aldığı, evlerine geldiğinde Z.T.’yi sürekli cinsel yönden musallat olduğu, manevi ve duygusal olarak büyük bir boşluğa düşen Z.T.’nin sıkıntılı süreci kimseye anlatamayarak kendi içerisinde derin bir şekilde yaşadığı, maktulün üç harflilerle ailesine zarar vereceğinden çekindiği, nihayetinde olaydan 2-3 ay öncesinde maktulün Z.T'yi üzerindeki büyüyü alacağı gerekçesiyle annesinin ikametine götürerek burada zorla tecavüz ettiği. Z.T.’nin artık dayanamayarak olayı babasına anlattığı ve baba Z.T.’nin tek evladı olan Z.T.’nin bu yaşadıklarını kabul edemeyerek kızıyla birlikte Yusuf Evran’ı öldürmeye karar verdiği, baba Z.T.’nin azmettirmesi sonucunda Z.T.’nin Yusuf Evran’ı haksız tahrik altında tasarlayarak tüfekle ateş ederek öldürmek suretiyle öldürdü.”

Beraati istendi

Duruşmada savunma yapan, kadının avukatı Mehmet Koyuncu müvekkilinin ağır tahrik altında cinayeti işlediğini belirterek, müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Z.T.’nin cinayeti ‘ağır tahrik’ altında işlediğine kanaat getirerek, 10 yıl hapis cezası verdi.

Ağır tahrik indirimi ile tahliye edildi

Mahkeme, cinayeti azmettirmekle suçlanan babası Z.T.’nin mahkumiyetine ise yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraatini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, kararla birlikte Z.T.'nin ‘ağır tahrik indirimi’ ile tahliyesine karar verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)