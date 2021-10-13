Diyarbakır’da ‘çocuğa taciz’ davasında, temas yok diye serbest bırakıldı

Yenişehir ilçesinde lise öğrencisini takip edip apartman içinde fermuarını açarak asansörde bekleyen F.B., çıkarıldığı mahkemede ‘temas’ olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatif Mahallesi'nde, okulundan çıkan lise öğrencisi A.B. (15), evine gitmek üzere yola çıktı.

Binanın önünde tuhaf hareketler yapan F.B.’yi fark eden A.B., bir süre binaya girmedi.

İçeri girdikten sonra asansörün kapısının açık olduğunu fark eden A.B., merdivenleri kullanarak eve çıktı.

Yönetici olduğu için kamera görüntülerini izleyebilen A.B.’nin babası K.B., durumu fark edince aşağıya indi.

Fermuarını indirip asansörde A.B.’yi bekleyen F.B., sesleri duyunca kaçmaya başladı.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Kısa sürede yakalanan F.B., çevredeki vatandaşların saldırısına uğradı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, F.B.’yi linç edilmekten kurtardı.

‘Çocuğa cinsel taciz’ suçlamasıyla karakola götürülen F.B., sevk edildiği mahkemede ‘temas’ olmadığı gerekçesi ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, F.B.’nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, bina önünde bir süre gezindikten sonra içeri girdiği, fermuarını açıp asansöre bindiği görüldü.

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“O GÜN İYİ Kİ ASANSÖRE BİNMEDİM”

Yaşadığı şoku atlatamayan A.B., okuldan çıkışta eve döndüğünde binanın önünde bir kişiyi gördüğünü hareketler yaparak binaya çağırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben de sonradan başkasına söylüyor diye düşündüm. Hiç aldırış etmedim, binaya girince asansörün kapısı aralıklıydı. Çantamla oyalandım ki gitsin diye korktum çünkü. Sonra merdivenlerden çıkmak zorunda kaldım. O gün iyi ki asansöre binmedim, o düşünceyle benim artık psikolojim bozuldu.





“NE YAPACAĞINI BİLMİYORUM”

Her gün o düşünce kafamın içinde. Acaba gelir mi? Gelse bir şey yapar mı? Ya da yapmaz mı? Serbest çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden tutuklanmasını istiyorum. Elini kolunu sallayarak gezmesi çok zoruma gidiyor.”

“SESİMİZİ DUYUNCA KAÇIP GİTTİ”

Baba K.B., bina yöneticisi olduğu için evinden güvenlik kameraları görüntülerini izledikten sonra asansöre kızın binmeyeceğini anlayınca şüpheli F.B.'nin fermuarını açtığını ve cinsel organını çıkardığını belirterek şu sözleri kaydetti:

"Kızım bunu fark edince merdivenle çıkmaya başlıyor. Bu da asansöre girmeyeceğini anlayınca merdivenle onu takip ediyor. Evimiz 3'üncü katta ama o 2'nci kata kadar geliyor, bizim sesimizi duyunca kaçıp gitti.





“PROFESYONEL BOKSÖR OLMAMA RAĞMEN DOKUNMADIM”

Yakaladıktan sonra olay yerine getirdim. Kızımla yüzleştireyim diye, tabii getirince de dokunmadım. Ben profesyonel boksör olmama rağmen hiç dokunmadım bile. Ben devlete inandığım ve güvendiğim için böyle bir şey varsa eğer cezasını mutlaka verir diye. Aldım getirdim evin önüne kadar. Etrafıma döndüğümde yaklaşık 300 kişi gördüm. Linç girişimine kalkmaya başladılar. Tanımadığım insanlar da vardı.

“DOKUNMA OLMAMIŞ, DOKUNSUN MU?”

Serbest kaldı ancak itiraz edecek hakkımız bile yok. Benim çocuğum şu an okula gidemiyor ama adam evinde oturuyor. 2 gün de olsa tutuklu olarak yargılansın. Dokunma olmamış. Ölsün mü? Dokunsun mu? Benim kızım önce asansöre binmiş olsaydı, bu şahıs asansörde kızımı sıkıştırsaydı bunun vebalini hesabını kim verecekti."