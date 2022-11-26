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    Diyarbakır'da çocuğunun doğum gününde eşi bıçakladı

    Çocuğunun doğum gününde ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan kadın,"Bu şekilde ölen kadınlardan olmak istemiyorum" dedi.
    • 26.11.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 14:25
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    Diyarbakır'da çocuğunun doğum gününde eşi bıçakladı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 24 yaşındaki Gülcan M., sabah saatlerinde, 3 aydır ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi Ahmet M. tarafından evinin kapısında bıçaklandı.

    Alt kattaki komşusuna sığınan Gülcan M., polis ekiplerini aradı.

    Ahmet M. kaçarken, olay yerine yönlendirilen ekipler de binaya geldi.

    Yaralı taburcu edildi

    Yüzünde kesikler bulunan ve hastaneye kaldırılan Gülcan M., 5 saatlik müdahalenin ardından taburcu oldu.

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    Şüpheli gözaltında

    Gözaltına alınan Ahmet M.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

    "Bu şekilde ölen kadınlardan olmak istemiyorum"

    DHA'nın haberine göre, taburcu olduktan sonra olayı anlatan Gülcan M., eşinin koruma kararını hatırlatarak, "Daha önce de sorun yaşadığım eşimden 3 aydır ayrı yaşıyorum. Olayın 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde ve çocuğumun doğum gününde yaşanmasından dolayı çok üzüldüm. Daha önce de 3-4 tane darp raporum vardı ve 3 kez eve saldırmıştı.

    Emniyete gideceğim gün ve çocuğumun doğum gününde bunun yaşanmasından dolayı çok üzgünüm. Bundan dolayı 6 ay koruma kararı vardı. Zaten beni öldürme amaçlı gelmişti. İlla ki beni öldürmesi mi gerekiyor? Onu da bilmiyorum. Komşum yetişmeseydi belki kadın cinayetinden bir tanesi de ben olmuştum.

    Bundan dolayı korunmak istiyorum. Bu şekilde ölen kadınlardan olmak istemiyorum. O şahsın çıkarılmasını istemiyorum. Bu zaten 3'üncü ihlali oluyor. Diğer ihlallerden sadece 3 gün ev hapsi verildi. Bunun böyle bitmesini istemiyorum. İçeriden çıktığı zaman öldürecek beni." dedi.

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