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    Diyarbakır'da çocuk kaçırmaya çalışan 2 kişi linç edilmek istendi

    Sur'da, 3 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırmaya çalışırken mahalleliye yakalanan 2 kişiyi, linçten polis kurtardı.
    • İHA
    • 10.12.2020 - 16:18
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 16:31
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    Diyarbakır'da çocuk kaçırmaya çalışan 2 kişi linç edilmek istendi

    Diyarbakır’ın Sur ilçesi Lalebey Ana Sokakta, 3 yaşındaki N.İ., evinin kapısının önünde otururken iki şahıs tarafından kaçırılmaya çalışıldı.

    Mahalledeki çocuklar durumu N.İ.'nin ailesine bildirdi. N.İ.'nin ailesi ve mahalleliler bisikletle kaçan şahısların peşine düştü.

    KİLİSEYE SIĞINDILAR

    İki sokak ilerleyen bisikletli şahıslar, Meryem Ana Kilisesi önünde önleri kesilerek durduruldu.

    Mahalleli şahısları linç etmek istedi. Şahıslardan biri kaçarken diğeri de kiliseye sığındı.

    Olayı görüp N.İ.'nin ailesine haber veren 9 yaşındaki Rojbin Menteş, çarşıya doğru gittiğini, bir adamın bisiklet ile N.İ.'yi götürdüğünü gördüğünü söyledi.

    Diyarbakır da çocuk kaçırmaya çalışan 2 kişi linç edilmek istendi #1

    POLİSLER KURTARDI

    Menteş, "Yüzü yanıktı, yaşlıydı. çağırdım daha da hızlanmaya başladı. Direkt gidip annesine söyledim. Annesiyle gittik kızı almaya. Bir tane adam da bisikletle arka taraftan gidiyordu. Adamı düşürdüler biz hepimiz onu dövmeye çalıştık. Polislerde izin vermedi." dedi.

    Vatandaşlardan Emrah Çınar, çocuğu yukarıdan kaçırıldığını, buraya kadar peşine verildiğini ifade etti.

    Çınar, "Başka bir bisikletle bunların peşine verip vurdular. Burada onu linç edeceklerdi, polisler bırakmadı. Küçük kızı kaçırdılar. İki kişiymiş, biri kaçtı, birini burada yakaladık. Çocuklar bunların peşlerine verdiler. O an çocuk kaçırıyor dediler." şeklinde konuştu.

    Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, zırhlı araçlara bindirilerek karakola götürüldü.

    Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır da çocuk kaçırmaya çalışan 2 kişi linç edilmek istendi #2

    Diyarbakır da çocuk kaçırmaya çalışan 2 kişi linç edilmek istendi #3

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