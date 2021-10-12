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    Diyarbakır'da çocuk tacizcisi tekme tokat dövüldü

    Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 18:40
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 19:42
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    Diyarbakır'da çocuk tacizcisi tekme tokat dövüldü

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde iddiaya göre, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan şahıs çevredekiler tarafından fark edildi.

    MEYDAN DAYAĞI

    Tacizci olayı fark edenler tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü.

    Öfkeli grubun arasından zorla çıkarılan şahıs, olay yerine gelen güvenlik güçlerine teslim edildi.

    Diyarbakır'da çocuk tacizcisi tekme tokat dövüldü VİDEO


    O ANLAR KAMERADA

    Şahıs, hastanedeki işlemlerin ardından karakola götürüldü.

    Konuyla ilgili güvenlik güçleri incelemelere devam ederken linç anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Diyarbakır da çocuk tacizcisi tekme tokat dövüldü #1

    Diyarbakır da çocuk tacizcisi tekme tokat dövüldü #2

    Diyarbakır da çocuk tacizcisi tekme tokat dövüldü #3

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