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- Diyarbakır'da çocuk tacizcisi tekme tokat dövüldü
Diyarbakır'da çocuk tacizcisi tekme tokat dövüldü
Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.
- İHA
- 12.10.2021 - 18:40
- Güncelleme : 12.10.2021 - 19:42
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde iddiaya göre, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan şahıs çevredekiler tarafından fark edildi.
MEYDAN DAYAĞI
Tacizci olayı fark edenler tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü.
Öfkeli grubun arasından zorla çıkarılan şahıs, olay yerine gelen güvenlik güçlerine teslim edildi.
Diyarbakır'da çocuk tacizcisi tekme tokat dövüldü VİDEO
O ANLAR KAMERADA
Şahıs, hastanedeki işlemlerin ardından karakola götürüldü.
Konuyla ilgili güvenlik güçleri incelemelere devam ederken linç anı cep telefonu kameralarına yansıdı.