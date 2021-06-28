40 dereceyi bulan bunaltıcı sıcak havada çocuklar süs havuzuna girerek oyunlar oynadı. Çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Diyarbakır’da etkili olan sıcaklar vatandaşları bunalttı.

40 dereceyi bulan sıcak havalarda çocuklar, süs havuzuna girerek serinledi.

Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesi'ndeki Anzele Parkı'nda bulunan tarihi Anzele Suyu, çocukların oyun alanı oldu.

AİLELER DE EŞLİK ETTİ

Yasağa ve tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, koronavirüs tedbirlerini de unuttu.

Sosyal mesafesiz eğlenen çocuklara aileler de eşlik etti.

Bölgede bulunan ‘Dikkat Suya Girmek Tehlikeli ve Yasaktır’ yazısı ise dikkat çekti.

“BİZLER İÇİN HAVUZ TAHSİS EDİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Suya giren çocuklardan Umut İnce, “Sıcaklardan dolayı havuza girmek zorundayız. Diyarbakır’da da havuz olmadığı için bizde burada yüzerek serinliyoruz. Valimizden bizler için havuz tahsis edilmesini bekliyoruz. Çünkü başka yer yok, mecbur buraya geliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’da, çocukların süs havuzundaki tehlikeli eğlencesi VİDEO

