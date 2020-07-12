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    Diyarbakır'da çocuklarını bıçakla rehin alan baba

    Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ş.K. tarafından rehin alınan 3 çocuk, polislerin biber gazı müdahalesi ile kurtarıldı.
    • DHA
    • 12.07.2020 - 10:54
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    Diyarbakır'da çocuklarını bıçakla rehin alan baba

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mahallesi'nde, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ş.K., eşi ve 3 çocuğunun kaldığı eve geldi.

    ÇOCUKLARINI REHİN ALDI

    Eşi, evin kapısını açmayınca Ş.K., sokakta oynayan çocuklarını öldürmekle tehdit ederek, bıçakla rehin aldı. Çocuklarının rehin alındığını gören anne, polise ihbarda bulundu.

    Diyarbakır'da çocuklarını bıçakla rehin aldı ViDE

    BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

    Olay yerine gelen polis ekipleri, Ş.K.'yı ikna etmeye çalıştı. Elindeki bıçağı çocuklarının boğazına dayadığını fark eden polis ekipleri, Ş.K.,'yı oyalayıp yanına yaklaştı.

    Ş.K.'nın dalgınlığında faydalanan ekipler, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak 3 çocuğu kurtardı.

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    HASTANEYE KALDIRILDI

    Bu sırada Ş.K., bıçağıyla kendini yaraladı. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ş.K., ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri anne ve 3 çocuğunu koruma altına aldı.

    Olay anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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