Diyarbakır'da darbedilen doktor: Daha kötüsünü yaşamadık, mutluyuz

Sevk bekleyen çocuk hastanın yakınları tarafından darbedilen Dr. Ali Fırat Ülgen, “Daha kötüsünü yaşamadık, bunun için mutluyuz” dedi.

Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde acil servis asistanı olarak görev yapan Dr. Ali Fırat Ülgüt, hasta yakınları tarafından darbedildi.

İşlemleri tamamlanan ve sevk edilecek bir çocuğun yakınları, doktorun önce boğazını sıktı ardından yumrukladı.

Silah doğrultan saldırganlara, hastanedeki diğer sağlık çalışanları müdahale etti. Doktora doğrultulduğu esnada şarjörü yere düşen silah, hekimin meslektaşları tarafından saldırganın elinden alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

“Daha kötüsünü yaşamadık; bunun için mutluyuz”

Dr. Ülgüt, hasta yakını tarafından önce masaya vurarak tehdit edildiğini ve ardından darbedilmesiyle araya girenler olunca silahın çekildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece saat 22.00 sıralarında tatsız bir olay yaşadık. Çocuk boğazında et parçası kalma şikayetiyle acil servise başvurdu. Gerekli tetkik ve takibi yapıldı. Tedavi aşamasında çocuk gastroenteroloji bölümü olmadığı için başka bir merkeze sevkini uygun gördük. Çocuk gastroenteroloji bölümü olan hastane ile görüştük. Hasta yakınları neden başka hastaneye gönderildiği gerekçesiyle elini masaya sertçe vurdu. Sakinleştirmeye çalıştık fayda etmedi. Ondan sonra saldırı gerçekleşti. Araya güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanları arkadaşlar girince bu kez silahına davrandı. Neyse ki engel oldular, daha kötüsünü yaşamadık; bunun için mutluyuz.

“Bu olay ne ilk ne de son olacak”

Bizim hasta için içimiz rahat, gerekeni yaptık. Bu açıdan rahatız, geri kalanı bekleyip göreceğiz. Bu olay ne ilk ne de son olacak. Hasta yakınlarının cezalandırılmaları için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Biz kendi açımızdan gerekeni yaptık, hastayla ilgili problemimiz yok. Tamamen hasta yakınlarının sıkıntısı.”





“Saldırıyı kınıyorum”

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, bu saldırıdan dolayı hasta yakınını kınadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yapılmaması gereken sözlü ve fiziksel şiddetin hukuki ve sağlık boyutu ile ilgili Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız çalışma yapmışlar. Umarım hukuki boyutta bunların sonuçlarını göreceğiz. Buradan bütün vatandaşlarıma sağlıkçılar olarak hizmet ve katkı sağlamaya çalışıyoruz, bu süreçte herkesin sağlıkçı arkadaşlarımıza yardımcı olmasını diliyoruz. Temennimiz bundan sonra sağlıkta şiddetin olmaması yönündedir.”