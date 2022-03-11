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    Diyarbakır’da darbedilen kadın, gasptan tutuklandı

    Yaklaşık 2 ay önce 5 kişi tarafından darbedilen Ebrar Yalçınkaya, 3 erkek arkadaşıyla birlikte R.K. adlı kişinin cep telefonlarını ve cüzdanını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı.
    • DHA
    • 11.03.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 16:50
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    Diyarbakır’da darbedilen kadın, gasptan tutuklandı

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, 20 Ocak'ta bir binanın en üst katında Ebrar Yalçınkaya (23) isimli bir kadın 5 kişi tarafından darbedildi.

    O anları cep telefonuyla kayda alan şüpheliler, Ebrar Yalçınkaya'yı tehdit edip serbest bıraktı. Ebrar Yalçınkaya'nın şikayetinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler harekete geçti.

    EBRAR’I DARBEDEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler, Yalçınkaya'nın ifadesinin ardından kimliklerini tespit ettiği videoyu çeken Nurhan B. (20), darbeden Remziye A. (28) ve evdeki Fırat Ç.'yi (26) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Diyarbakır’da darbedilen kadın, gasptan tutuklandı #1

    3 ERKEK ARKADAŞI İLE CÜZDAN VE TELEFON GASBETTİ

    Bu olaydan 33 gün sonra 22 Şubat günü Ebrar Yalçınkaya, sosyal medya üzerinden yazıştığı R.K. isimli kişiyle Turgut Özal Bulvarı'nda buluştu.

    Ebrar Yalçınkaya ile R.K. otomobilde sohbet etmeye başladı. Bu sırada araca Yalçınkaya'nın 3 erkek arkadaşı bindi.

    3 erkek ve Yalçınkaya, iddiaya göre silah ve bıçakla R.K.'nin üzerindeki 3 son model telefon ile cüzdanı gasbedip otomobilden indi.

    Diyarbakır’da, darbedilen kadın gasptan tutuklandı VİDEO ARŞİV

    17 GÜN SONRA GÖZALTINA ALINDI

    Polise haber veren R.K.'nin ifadesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden birinin Ebrar Yalçınkaya olduğunu belirledi. Diğer 3 şüphelinin de kimliklerini tespit eden ekipler, özel ekip kurarak harekete geçti.

    Kent Güvenlik Sistemleri Yönetimi (KGYS) üzerinden inceleme yapan ekipler, gasp olayından 17 gün sonra Yalçınkaya'nın Bağlar ilçesinde bir evde olduğunu tespit etti.

    Diyarbakır’da darbedilen kadın, gasptan tutuklandı #2

    TUTUKLANDI

    Eve operasyon düzenleyen ekipler, Ebrar Yalçınkaya'yı gözaltına aldı. Yalçınkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma' suçundan tutuklandı.

    Diyarbakır’da darbedilen kadın, gasptan tutuklandı #3


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