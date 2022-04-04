Diyarbakır'da darbettikleri adamı bıçakladılar

Bir grup tarafından taciz ettiği iddiasıyla dövüldükten darbedildikten sonra bıçaklanan Ergün Arslan, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Küçükakar Sokak'ta bulunan 40 yaşındaki Ergün Arslan'ı, bir grup kişi taciz iddiasıyla kovaladıktan sonra darbetti.

Sırtından ve sol koltuk altından bıçaklanan Ergün Arslan, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ

Bilinci kapalı olan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerince inceleme başlatıldı.

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4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İncelemeler sonucu güvenlik kameralarından tespit edilen ve olayı gerçekleştiren şahıslardan iddiaya göre bıçak kullanan 16 yaşındaki S.D., darbettiği iddiasıyla E.H.T., 17 yaşındaki H.İ.P., 24 yaşındaki B.E., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırmaya devam ederken Ergün Arslan’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.