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    Diyarbakır'da demire ulaşmak için 10 mezarı tahrip ettiler

    Mezarlığa giren hırsızlar, mezar taşlarının içinde bulunan demiri almak için 10 mezarı tahrip etti.
    • 10.09.2022 - 15:14
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    Diyarbakır'da demire ulaşmak için 10 mezarı tahrip ettiler

    Diyarbakır'da ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi.

    Gece saatlerinde Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda yaşanan olayda vefat eden yakınlarını görmek için mezarlığa gitti.

    Mezarlığa gelen vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların halini görünece şoke oldu.

    Mezar taşlarının tahrip edildiğini görenler, ekiplere haber verdi.

    Demir için mezarları kırdılar

    Olay yerine  gelen ekipler, 10 mezarın taşının kırılıp tahrip edildiğini ve demirlerinin çalındığını tespit etti.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlık çevresi ve yol güzergahındaki kameraları incelemeye alıp şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mezarlığa ziyarete gelenler de duruma tepki gösterdi.

    "Gece burada kimse yok"

    DHA'nın haberine göre, mezarlıkta Yasin okuyarak geçimini sağlayan Hasan Gündüz (65), "Ben tüm gün mezarlıkta bulunuyorum. Burası gündüz kalabalık oluyor. Ne oluyorsa gece oluyor, gece geliyorlar. Gece burada kimse yok" dedi.

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