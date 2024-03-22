Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin 4 sorumlusuna verilen ceza belli oldu Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan Galeria Sitesi’nin 3 müteahhidi ile mühendisi hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Geçtiğimiz yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda sorumlular, tek tek hakim karşısına çıkıyor.

89 kişiye mezar olan site

Bu kapsamda büyük yıkımın yaşandığı kentlerden biri de Diyarbakır.

Bölgede binlerce bina, çok sayıda vatandaşa mezar oldu.

Kimi binalarda yapılan incelemelerde ise ihmalkarlıklar tespit edildi. Merkez Yenişehir ilçesinde depremde yıkılan Galeria Sitesi'nde de 89 kişi hayatını kaybetti.

Sorumlular hakim karşısında

Geride acılı aileler kalırken, sorumlular ise tek tek yargılanıyor.

Aranan 3 müteahhidin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 7 sanık bugün hakim karşısına çıktı.

17 yıl 6'şar ay hapis cezası

1 bloku yıkılan siteye ilişkin 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir’e 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Firari 3 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)