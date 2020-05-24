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- Diyarbakır'da devriye gezen polis ekibine saksı atıldı
Diyarbakır'da devriye gezen polis ekibine saksı atıldı
Saldırıda bir polis memuru yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 24.05.2020 - 14:46
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarının devriye gezdiği zırhlı araca, 5 Nisan Mahallesi 749'uncu Sokak'taki bir binadan saksı atıldı.
Saksı, isabet ettiği bir polis memurunu yaraladı.
POLİS MEMURU TEDAVİ ALTINA ALINDI
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralı polis memuru, gelen ambulansta sağlık görevlilerince tedavi edildi. Saksılı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Polisin soruşturması sürüyor.