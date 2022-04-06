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    Diyarbakır'da diş kliniği kurşunlandı

    Diyarbakır'da akşam saatlerinde kapalı olan bir diş kliniğinin önüne gelen kişi, tabancayla kepenge 8 el ateş ederek kaçtı.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 22:36
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    Diyarbakır'da diş kliniği kurşunlandı

    Akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kapalı olan bir diş kliniğinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, tabancayla kepenge ateş etmeye başladı.

    8 el ateş eden şüpheli kaçtı

    Şüpheli 8 el ateş ettikten sonra ara sokaklara girerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen iş yeri sahibi kepengi açarak içeriyi kontrol etti.

    İş yerinin camına 6 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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