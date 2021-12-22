Diyarbakır'da doktoru yaralayan kadın serbest bırakıldı

Dr. Aziz Tanelçi'yi kilo vermesi gerektiğini söylediği için bıçakla yaralayan H.E., ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinden alınan raporla sevk edildiği mahkemece serbest kaldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'nde, 25 Kasım günü, şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. adlı kadın, kendisine kronik rahatsızlığını hatırlatıp kilo vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Aziz Tanelçi'yi bıçakla kolundan ve omzundan yaraladı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

H.E. ayrıca sedye ve koltuklara da bıçakla zarar verdi. Polis tarafından gözaltına alınan H.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdi.

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PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLAN KADIN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve uzun süredir ilaç kullandığı iddiaları üzerine Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen H.E., burada yer olmadığı gerekçesiyle, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

RAPORLU KADINI SAVCI, SERBEST BIRAKTI

Saldırgan kadın, 21 günlük tedavinin ardından Diyarbakır'a getirilen ve yeniden adliyeye sevk edilen H.E., savcılıktaki ifadesi sonrası hastaneden verilen rapor dikkate alınarak serbest bırakıldı.

















