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Diyarbakır'da dondurma yiyerek hırsızlık yaptı

Diyarbakır'da dondurma yiyerek hırsızlık yaptı

Yenişehir bir apartmana giren hırsızlık şüphelisi, daireleri kontrol ettikten sonra boş olduğunu fark ettiği eve girdi. Güvenlik kameralarından kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli yakalandı.