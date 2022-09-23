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    Diyarbakır'da dondurma yiyerek hırsızlık yaptı

    Yenişehir bir apartmana giren hırsızlık şüphelisi, daireleri kontrol ettikten sonra boş olduğunu fark ettiği eve girdi. Güvenlik kameralarından kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli yakalandı.
    • 23.09.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 17:51
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    Diyarbakır'da dondurma yiyerek hırsızlık yaptı

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 20 Eylül'de akşam saatlerinde ellini kolunu salayarak dondurma yiyen şüpheli tüm kapıları kontrol etti.

    A.G.'nin 4’üncü kattaki dairesinin kapısını zorlayan ve evde kimsenin olmadığını fark eden şüpheli, kilidi kırarak içeri girdi.

    Hırsız, 16 bin TL değerinde cep telefonu, 3 bin TL ve 1 kredi kartını aldı

    Yaklaşık 1 saat evde kalan şüpheli, 16 bin TL değerinde cep telefonu, 3 bin TL ve 1 kredi kartını alarak, kaçtı.

    Hırsızlık şüphelisinin rahat anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kimliği tespit edilince yakalandı

    DHA'nın haberine göre, evine gelen A.G., hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Görüntüleri inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri B.E.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

    Diyarbakır'da dondurma yiyerek hırsızlık yaptı VİDEO

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