Diyarbakır’da, drone ile kaçak elektrik denetimi

Kaçak elektrik kullanımı ile mücadele kapsamında drone ile yapılan denetimlerde, 4 farklı noktada kaçak kullanım tespit edildi.

Diyarbakır’da kaçak elektrik kullanımı, drone ile havadan görüntülendi.

Dicle Elektrik hizmet bölgesinde kaçak elektrik tüketimiyle mücadele etmek için drone kullanarak denetimler yaptı.

Kayapınar ilçesine bağlı Harmanardı mezrasında bazı konutların usulsüz yöntemlerle pano ve sayaç gibi elektrik tesisatlarını devre dışı bırakarak kaçak elektrik kullandıkları belirlendi.

FARK EDİLİNCE KABLOYU KOPARDI

Görüntülerde drone ile kaçak kontrolü yapıldığını fark eden bir şahsın koşarak ana hattan elektrik çekmek için bağladığı metrelerce uzunluktaki kabloyu çekerek kopardığı ve ardından toplamaya çalıştığı tespit edildi.

KAÇAK KULLANIMLARA YÖNELİK YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Sadece 21 abonesi bulunan mahallede, havadan yapılan kontrollerde 4 abonenin benzer yöntemlerle kaçak elektrik kullandığı belirlendi. Kaçak elektrik kullandığı belirlenen aboneler ile ilgili, idari ve adli ceza uygulanması için gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

YAKLAŞIK 11 MİLYAR LİRALIK KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ORTAYA ÇIKARILDI

Dicle Elektrik yetkilileri, ısıya duyarlı gece görüşlü drone sayesinde gece gündüz ayrımı olmaksızın günün her saatinde kaçak denetimi yapılabildiğini kaydetti.

Gece uçuşuna da imkan veren drone teknolojisi yardımıyla 7/24 gerçekleştirilen denetimlerde bugüne kadar yaklaşık 11 milyar liraya ulaşan kaçak elektrik kullanımı ortaya çıkarıldığı kaydedildi.