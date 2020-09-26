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    Diyarbakır'da düğünde havaya ateş açıldı: 3 yaralı

    Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki düğünde havaya açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre 1'i kadın, 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 26.09.2020 - 17:06
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    Diyarbakır'da düğünde havaya ateş açıldı: 3 yaralı

    Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Alıncık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalle düğünleri yasak olmasına rağmen yapılan düğünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce havaya ateş açıldı.

    3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

    Olayın ardından yapılan ihbarla Alıncık Mahallesi’ne çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürülerken, jandarma ekiplerinin mahallede aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.

    Diyarbakır da düğünde havaya ateş açıldı: 3 yaralı #1

    Diyarbakır da düğünde havaya ateş açıldı: 3 yaralı #2

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