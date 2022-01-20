Temizlik görevlisi olarak çalışan Serkan Coha, kar temizleme çalışmaları sırasında banka kartını düşürdü. Coha, kartından alışveriş yapan 3 kişiyi bularak polise teslim etti.

Diyarbakır’da, Yenişehir Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Serkan Coha (26), ekip arkadaşlarıyla birlikte Ofis semtinde dün kar temizleme çalışması yaptı.

Yoğun çalışma temposu içinde işini yapan Coha, maaşının yattığı banka kartını düşürdüğünü fark etti.

Hemen bankaya giderek kartının kaybolduğunu bildiren Coha’nın hesabı incelendiğinde, temassız olarak 2 bin 400 TL’lik alışveriş yapıldığı belirlendi.

Polise gidip şikayetçi olan Coha, ekstresinde alışveriş yapılan yerleri belirleyip dolaştı.

3 ŞÜPHELİ KAMERADA

Şüphelilerin izini süren Coha, bir petrol istasyonunda kendi kartı ile temassız olarak alışveriş yapan 3 kişinin güvenlik kamera görüntüsüne ulaştı.

Diyarbakır’da düşürdüğü kartından alışveriş yapanları, ekstresinden buldu VİDEO



“O KARTI GÖRDÜKLERİ AN İKİYE BÖLÜP ATABİLİRLERDİ”

Görüntüleri alıp, Yenişehir Polis Merkezi'ne giderek suç duyurusunda bulunan Coha, “Kartımdan temassız olarak 2 bin 400 TL’lik alışveriş yapmışlar. Neden böyle yaptılar ki. O kartı gördükleri an ikiye bölüp atabilirlerdi veya bir yere teslim edebilirlerdi. Direkt bir harcamada bulunmuşlar. Çok üzgünüm.” diye konuştu.

Polis, güvenlik kamerasındaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.