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- Diyarbakır'da eğlence düzenlenen daireye baskın
Diyarbakır'da eğlence düzenlenen daireye baskın
Mühürlenen bir dairenin eğlence mekanına dönüştürülmesi üzerine düzenlenen baskında yakalanan 9 kişiye, 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den 28 bin 350 TL para cezası uygulandı.
- DHA
- 23.01.2021 - 13:37
- Güncelleme : 23.01.2021 - 13:52
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Gevran Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 2'nci katında eğlence olduğu ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
Ekipler, belirlenen daireye baskın düzenledi.
9 KİŞİYE 28 BİN TL CEZA
Yapılan incelemede mühürlü olduğu tespit edilen dairede yakalanan 9 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 28 bin 350 TL ceza kesildi.
Zabıta ekipleri de daireyi yeniden mühürledi.
Diyarbakır'da eğlence düzenlenen daireye baskın VİDEO