Mühürlenen bir dairenin eğlence mekanına dönüştürülmesi üzerine düzenlenen baskında yakalanan 9 kişiye, 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den 28 bin 350 TL para cezası uygulandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Gevran Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 2'nci katında eğlence olduğu ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, belirlenen daireye baskın düzenledi.

9 KİŞİYE 28 BİN TL CEZA

Yapılan incelemede mühürlü olduğu tespit edilen dairede yakalanan 9 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 28 bin 350 TL ceza kesildi.

Zabıta ekipleri de daireyi yeniden mühürledi.

Diyarbakır'da eğlence düzenlenen daireye baskın VİDEO