Euro
9.0228
0.53%
Dolar
7.4103
0.58%
Altın
441.91
-0.28%
Borsa
1.542
-0.59%
Bitcoin
241.500
2.33%
EXEN Coin
18.84
8.33%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Diyarbakır'da eğlence düzenlenen daireye baskın

    Mühürlenen bir dairenin eğlence mekanına dönüştürülmesi üzerine düzenlenen baskında yakalanan 9 kişiye, 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den 28 bin 350 TL para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 23.01.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 13:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da eğlence düzenlenen daireye baskın

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Gevran Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 2'nci katında eğlence olduğu ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

    Ekipler, belirlenen daireye baskın düzenledi.

    9 KİŞİYE 28 BİN TL CEZA

    Yapılan incelemede mühürlü olduğu tespit edilen dairede yakalanan 9 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 28 bin 350 TL ceza kesildi.

    Zabıta ekipleri de daireyi yeniden mühürledi.

    Diyarbakır'da eğlence düzenlenen daireye baskın VİDEO

    Diyarbakır da eğlence düzenlenen daireye baskın #1

    Diyarbakır da eğlence düzenlenen daireye baskın #2

    Diyarbakır da eğlence düzenlenen daireye baskın #3

    Diyarbakır da eğlence düzenlenen daireye baskın #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir