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- Diyarbakır'da eğlence mekanına 2 ayda 20'nci baskın
Diyarbakır'da eğlence mekanına 2 ayda 20'nci baskın
- DHA
- 27.05.2021 - 16:04
- Güncelleme : 27.05.2021 - 16:22
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Kooperatifler Mahallesi'ndeki 8 katlı bir binanın bodrum katında eğlence yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgede güvenlik önlemi alınarak sokak, giriş -çıkışlara kapatıldı.
Polis, binanın dışından girilen bodrum katına kapıyı çalıp, sonuç alamayınca savcılık izniyle içeri girdi.
26 KİŞİYE 104 BİN TL CEZA
Ekipler, müzikli ve alkollü eğlence mekanına dönüştürülen bodrum katında 26 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 104 bin TL para cezası kesilirken, uygulama sırasında polise engel olmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da eğlence mekanına 2 ayda 20'nci baskın VİDEO
2 AYDA 20'NCİ BASKIN
Baskın anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan mekana Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 ay içerisinde 20'nci kez baskın yapıldığı öğrenildi.