Euro
10.3198
0.04%
Dolar
8.4523
-0.04%
Altın
515.56
-0.03%
Borsa
1.418
-0.67%
Bitcoin
339.573
1.61%
EXEN Coin
0.00
0.00%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Diyarbakır'da eğlence mekanına 2 ayda 20'nci baskın

    Defalarca baskın yiyen mekanda yakalanan 26 kişiye, koronavirüs tedbirleri ihlalinden 104 bin TL para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 27.05.2021 - 16:04
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 16:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da eğlence mekanına 2 ayda 20'nci baskın

    Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Kooperatifler Mahallesi'ndeki 8 katlı bir binanın bodrum katında eğlence yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Bölgede güvenlik önlemi alınarak sokak, giriş -çıkışlara kapatıldı.

    Polis, binanın dışından girilen bodrum katına kapıyı çalıp, sonuç alamayınca savcılık izniyle içeri girdi.

    26 KİŞİYE 104 BİN TL CEZA

    Ekipler, müzikli ve alkollü eğlence mekanına dönüştürülen bodrum katında 26 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 104 bin TL para cezası kesilirken, uygulama sırasında polise engel olmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı.

    Diyarbakır'da eğlence mekanına 2 ayda 20'nci baskın VİDEO

    2 AYDA 20'NCİ BASKIN

    Baskın anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan mekana Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 ay içerisinde 20'nci kez baskın yapıldığı öğrenildi.

    Diyarbakır da eğlence mekanına 2 ayda 20 nci baskın #1

    Diyarbakır da eğlence mekanına 2 ayda 20 nci baskın #2

    Diyarbakır da eğlence mekanına 2 ayda 20 nci baskın #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir