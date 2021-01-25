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    Diyarbakır'da ekipler 'haksız kazanç' denetimi yaptı

    Döviz kurundaki hareketlilik bahane edilerek yapılan fiyat artışlarına yönelik düzenlenen denetimlerde, haksız kazanç elde eden firmalara ceza yazıldı.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 17:46
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    Diyarbakır'da ekipler 'haksız kazanç' denetimi yaptı

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, haksız kazanç elde edenlere yönelik denetim düzenledi.

    Ekipler, Ticaret Bakanlığı'nın koordinesinde, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek, temel ihtiyaç ürünlerinde arz- talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışı yapan işletmelerin tespit edilebilmesi amacıyla 'haksız kazanç' denetimi başlattı.

    TUTANAK TUTULDU

    Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri ile birlikte kentin 4 merkez ilçesinde faaliyet gösteren ulusal ve yerel marketlere düzenlenen denetimlerde, tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili tutanak tutuldu.

    Diyarbakır da ekipler haksız kazanç denetimi yaptı #1

    FİYAT VE FATURA KARŞILAŞTIRILDI

    Denetimlerde zabıta ekipleri, market raflarında yer alan ürünlerin etiket fiyatları ile gramajlarını incelerken, reyonlardaki ürünlerin fiyat ve faturalarını karşılaştırdı.

    Diyarbakır da ekipler haksız kazanç denetimi yaptı #2

    FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI TESPİT EDİLDİ

    Son dönemde bakanlığa intikal eden ve temel gıda ürünleri arasında yer alan ayçiçeği yağı, yumurta, tavuk, bebek maması gibi ürünlere yönelik fahiş fiyat artışı şikayet ve başvurularının artması üzerine başlatılan denetimlerde, temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen firmalara cezai işlem uygulandı.

    Diyarbakır da ekipler haksız kazanç denetimi yaptı #3

    Diyarbakır da ekipler haksız kazanç denetimi yaptı #4

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