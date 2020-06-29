En Son Haber

Ekmek almaya giden genç kız, silahlı çatışmanın ortasında kaldı.

Diyarbakır'daki 15 yaşındaki kız ekmek almaya giderken, iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kaldı.

Merkez Bağlar'ın Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

EKMEK ALMAYA GİDİYORDU

Rastgele ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar, bu sırada ekmek almak için markete giden genç kıza isabet etti.

KARNINDAN VURULDU

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan talihsiz kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır'da ekmek almaya giden kız silahla yaralandı - VİDEO



ZANLILAR ARANIYOR

Polis, olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.