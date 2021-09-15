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- Diyarbakır'da elektrik dağıtım ekibi engellenmeye çalışıldı
Diyarbakır'da elektrik dağıtım ekibi engellenmeye çalışıldı
- DHA
- 15.09.2021 - 17:10
- Güncelleme : 15.09.2021 - 17:38
Türkiye'de kaçak elektrik kullanım ile mücadele devam ediyor
Mücadelenin en çok verildiği illerin başında ise kaçak kullanım oranı yüzde 90 olan Diyarbakır var...
Bugün Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bölgenin elektrik dağıtım şirketinin ekipleri, direk üstü pano çalışmaları yapmak için bölgeye geldi.
Çalışmaları engellemek isteyen bir grup, ekiplere engel olmak için yolları kapattı.
İhbar üzerine ise bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
EKİPLER UYARILARDA BULUNDU
Ekipler, ilçe merkezindeki mahalle girişlerini kapatan gruba uyarılarda bulundu.
Yapılan uyarılara rağmen çalışmalara engel olmaya devam eden gruba, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale edildi.
ARA SOKAKLARA DAĞILDILAR
Yapılan müdahalenin ardından gruptaki şahıslar ara sokaklara dağıldı.
İlçede gerginlik sürerken, polis ekipleri güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.
Diyarbakır’da, elektrik çalışmalarını engellemek isteyen gruba polis müdahalesi VİDEO