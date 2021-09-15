Diyarbakır'da elektrik dağıtım ekibi engellenmeye çalışıldı

Direk üstü pano çalışmalarını engellemek isteyen grup, mahalle girişlerindeki yolları kapatıp ekiplere saldırması sonrası olaya polis müdahale etti.

Türkiye'de kaçak elektrik kullanım ile mücadele devam ediyor

Mücadelenin en çok verildiği illerin başında ise kaçak kullanım oranı yüzde 90 olan Diyarbakır var...

Bugün Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bölgenin elektrik dağıtım şirketinin ekipleri, direk üstü pano çalışmaları yapmak için bölgeye geldi.

Çalışmaları engellemek isteyen bir grup, ekiplere engel olmak için yolları kapattı.

İhbar üzerine ise bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER UYARILARDA BULUNDU

Ekipler, ilçe merkezindeki mahalle girişlerini kapatan gruba uyarılarda bulundu.

Yapılan uyarılara rağmen çalışmalara engel olmaya devam eden gruba, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale edildi.

ARA SOKAKLARA DAĞILDILAR

Yapılan müdahalenin ardından gruptaki şahıslar ara sokaklara dağıldı.

İlçede gerginlik sürerken, polis ekipleri güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.

Diyarbakır’da, elektrik çalışmalarını engellemek isteyen gruba polis müdahalesi VİDEO

