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    Diyarbakır'da elektrik dağıtım ekibi engellenmeye çalışıldı

    Direk üstü pano çalışmalarını engellemek isteyen grup, mahalle girişlerindeki yolları kapatıp ekiplere saldırması sonrası olaya polis müdahale etti.
    • DHA
    • 15.09.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 17:38
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    Diyarbakır'da elektrik dağıtım ekibi engellenmeye çalışıldı

    Türkiye'de kaçak elektrik kullanım ile mücadele devam ediyor

    Mücadelenin en çok verildiği illerin başında ise kaçak kullanım oranı yüzde 90 olan Diyarbakır var...

    Bugün Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bölgenin elektrik dağıtım şirketinin ekipleri, direk üstü pano çalışmaları yapmak için bölgeye geldi.

    Çalışmaları engellemek isteyen bir grup, ekiplere engel olmak için yolları kapattı.

    İhbar üzerine ise bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    EKİPLER UYARILARDA BULUNDU

    Ekipler, ilçe merkezindeki mahalle girişlerini kapatan gruba uyarılarda bulundu.

    Yapılan uyarılara rağmen çalışmalara engel olmaya devam eden gruba, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale edildi.

    Diyarbakır da elektrik dağıtım ekibi engellenmeye çalışıldı #1

    ARA SOKAKLARA DAĞILDILAR

    Yapılan müdahalenin ardından gruptaki şahıslar ara sokaklara dağıldı.

    İlçede gerginlik sürerken, polis ekipleri güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.

    Diyarbakır’da, elektrik çalışmalarını engellemek isteyen gruba polis müdahalesi VİDEO

    Diyarbakır da elektrik dağıtım ekibi engellenmeye çalışıldı #2

    Diyarbakır da elektrik dağıtım ekibi engellenmeye çalışıldı #3

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