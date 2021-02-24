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    Diyarbakır'da engelli genç ambulans ekiplerine saldırdı

    Yenişehir ilçesinde engelli genç, olay yerine gelen 112 ambulans ekiplerien saldırdı.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 22:28
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 22:40
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    Diyarbakır'da engelli genç ambulans ekiplerine saldırdı

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, 112 ekipleri bıçaklı yaralama olayını gidiyordu.

    Ekipler Ofis semtine geldiğinde Recep B. İsimli kişi tarafından bıçaklı saldırısına uğradı.

    BUGÜNE KADAR 30 AMBULANSA SALDIRDI

    Recep B. isimli zihinsel engelli genç, göre ambulans gördüğü zaman saldırarak camlarını kırıyordu.

    Bugüne kadar yaklaşık 30 ambulansa saldırdığı öğrenilen Recep B. akşam saatlerinde bıçaklı saldırı anonsu üzerine olay yerine giden ekiplere saldırarak ambulansın camlarını kırdı.

    Güvenlik güçlerine haber verilmesi üzerine olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, şahsın zihinsel engelli olduğu ve süreli ambulanslara saldırdığı ortaya çıktı.

    Diyarbakır'da engelli genç ambulans ekiplerine saldırdı VİDEO

    Diyarbakır da engelli genç ambulans ekiplerine saldırdı #1

    Diyarbakır da engelli genç ambulans ekiplerine saldırdı #2

    Diyarbakır da engelli genç ambulans ekiplerine saldırdı #3

    Diyarbakır da engelli genç ambulans ekiplerine saldırdı #4

    Diyarbakır da engelli genç ambulans ekiplerine saldırdı #5

    Diyarbakır da engelli genç ambulans ekiplerine saldırdı #6

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