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    Diyarbakır'da engelli kıza cinsel istismar şüphesiyle aranan taksici yakalandı

    Ailesiyle gittiği düğün salonundan çıkan 16 yaşındaki zihinsel engelli kızı zorla taksisine bindiren şahsın, kızı eve götürüp cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. Taksici gözaltına alındı.
    • DHA
    • 19.10.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 18:05
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    Diyarbakır'da engelli kıza cinsel istismar şüphesiyle aranan taksici yakalandı

    16 Ekim akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki D.K., ailesiyle düğüne gitti.

    Zihinsel engelli D.K., bir süre sonra düğün salonunun önüne çıktı.

    Bu sırada yoldan geçen taksi şoförü C.Y., genç kızın önünde durup araca binmesi için ikna etmeye çalıştı.

    EVİNE GÖTÜREREK CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

    Taksiye binen D.K.'yi bir eve götüren C.Y., burada cinsel istismarda bulundu. C.Y., daha sonra D.K.'yi evinin yakına bırakarak kaçtı. Eve giden D.K., yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile de polise giderek şikayetçi oldu.

    Diyarbakır'da engelli kıza cinsel istismar şüphesiyle aranan taksici yakalandı VİDEO

    Diyarbakır da engelli kıza cinsel istismar şüphesiyle aranan taksici yakalandı #1

    30 KAMERA İNCELENDİ

    İnceleme başlatan Bağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 30 ayrı kamerayı 2 gün boyunca izledi. Görüntülerden taksiyi ve şoförü tespit eden ekipler, C.Y.'yi gözaltına aldı. C.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Diyarbakır da engelli kıza cinsel istismar şüphesiyle aranan taksici yakalandı #2

    Diyarbakır da engelli kıza cinsel istismar şüphesiyle aranan taksici yakalandı #3

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