Diyarbakır’da bir kadın, kalp krizi geçiren erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra hastane koridorunda kalbine sıktığı kurşunla intihar etti.

Diyarbakır'da kalp krizi geçiren bir kişi, Özel Memorial Diyarbakır Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HASTANEDE ÖLÜM HABERİNİ ALDI

Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden şahsın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B., hastane koridorunda haberi aldı.

ÇANTASINDAN SİLAH ÇIKARIP, KALBİNE SIKTI

Sandalyeye oturan kadın, çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip, intihar etti.

Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da erkek arkadaşı ölen kadın hastanede intihar etti VİDEO