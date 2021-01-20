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    Diyarbakır'da erkek arkadaşı ölen kadın hastanede intihar etti

    Diyarbakır’da bir kadın, kalp krizi geçiren erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra hastane koridorunda kalbine sıktığı kurşunla intihar etti.
    • İHA
    • 20.01.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 11:20
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    Diyarbakır'da erkek arkadaşı ölen kadın hastanede intihar etti

    Diyarbakır'da kalp krizi geçiren bir kişi, Özel Memorial Diyarbakır Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    HASTANEDE ÖLÜM HABERİNİ ALDI

    Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden şahsın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B., hastane koridorunda haberi aldı.

    Diyarbakır da erkek arkadaşı ölen kadın hastanede intihar etti #1

    ÇANTASINDAN SİLAH ÇIKARIP, KALBİNE SIKTI

    Sandalyeye oturan kadın, çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip, intihar etti.

    Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır'da erkek arkadaşı ölen kadın hastanede intihar etti VİDEO

    Diyarbakır da erkek arkadaşı ölen kadın hastanede intihar etti #2

    Diyarbakır da erkek arkadaşı ölen kadın hastanede intihar etti #3

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