Diyarbakır'da eş zamanlı 'Albüm' operasyonu: 25 gözaltı Hırsızlık ve kapkaç yaptıkları tespit edilen 25 şüpheli, eş zamanlı düzenlenen ‘Albüm’ operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birini kolundaki dövmesi ele verdi.

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DHA

Güvenlik güçleri yurt genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kez Diyarbakır'da harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce başlatılan ‘Suçla Sinerjik Mücadele Projesi’ kapsamında, farklı tarihlerde hırsızlık ve kapkaç yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Eş zamanlı 'Albüm' operasyonu: 25 gözaltı

Ekipler, ihbar yapılan bölgelerdeki güvenlik ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını, dijital albümde topladı.

Kurulan özel analiz grubu görüntüleri incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, 25 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı 'Albüm' operasyonunda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Dövmesi yakayı ele verdi

Bir şüpheliyi, kolundaki dövmesi ele verdi.

Olayı gerçekleştirmediğini savunan şüpheli, dövmenin görülmesiyle görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)