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- Diyarbakır'da eşini sokak ortasında öldüren firari koca İzmir’de yakalandı
Diyarbakır'da eşini sokak ortasında öldüren firari koca İzmir’de yakalandı
- DHA
- 08.09.2020 - 16:43
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde 9 yıldır hırsızlık suçundan kapalı cezaevinde kaldıktan sonra sevk edildiği Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Veysi Yoldaş (31), 1 kız çocuğu annesi 29 yaşındaki Remziye Yoldaş'ı 28 Ağustos akşamı sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak, öldürdü.
Cezaevi firarisi saldırının ardından olay yerinden kaçtı.
Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, kaçan katil zanlısı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.
İZMİR’DE YAKALANDI
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yoldaş'ın İzmir'de olduğu belirlendi. Veysi Yoldaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Konak ilçesinde saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.
Bu sabah, Diyarbakır'a getirilen Yoldaş'ın polis merkezindeki sorgusu sürüyor.