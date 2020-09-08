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    Diyarbakır'da eşini sokak ortasında öldüren firari koca İzmir’de yakalandı

    29 yaşındaki 1 çocuk annesini sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçan cezaevi firarisi cani koca, İzmir'de yakalanarak Diyarbakır'a getirildi.
    • DHA
    • 08.09.2020 - 16:43
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    Diyarbakır'da eşini sokak ortasında öldüren firari koca İzmir’de yakalandı

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde 9 yıldır hırsızlık suçundan kapalı cezaevinde kaldıktan sonra sevk edildiği Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Veysi Yoldaş (31), 1 kız çocuğu annesi 29 yaşındaki Remziye Yoldaş'ı 28 Ağustos akşamı sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak, öldürdü.

    Cezaevi firarisi saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

    Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, kaçan katil zanlısı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

    Diyarbakır da eşini sokak ortasında öldüren firari koca İzmir’de yakalandı #1

    İZMİR’DE YAKALANDI

    Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yoldaş'ın İzmir'de olduğu belirlendi. Veysi Yoldaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Konak ilçesinde saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.

    Bu sabah, Diyarbakır'a getirilen Yoldaş'ın polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

    Diyarbakır da eşini sokak ortasında öldüren firari koca İzmir’de yakalandı #2

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