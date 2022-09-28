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    Diyarbakır'da eski eşini öldüren zanlı, 'Kadına El Kalkmaz' operasyonu ile yakalandı

    Boşandığı eşi Esma Başeğmez'i bıçakladıktan sonra tabancayla vuran Emrah Başeğmez, 'Kadına El Kalkmaz' operasyonu ile saklandığı kulübede yakalandı.
    • 28.09.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 11:39
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    Diyarbakır'da eski eşini öldüren zanlı, 'Kadına El Kalkmaz' operasyonu ile yakalandı

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, 3 ay önce boşandığı Esma Başeğmez'i (27) sokakta yanağından ve boynundan bıçakladıktan sonra tabancayla vurup kaçan Emrah Başeğmez’in (26) yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Olay 15 Temmuz’da akşam saatlerinde meydana geldi.

    Esra Başeğmez, Diyarbakır- Elazığ kara yolunda öğretmenevi yakınında kanlar içinde kalırken Emrah Başeğmez kayıplara karıştı.

    Hastaneye kaldırılan kadın, 1 gün mücadele edebildi. Otopsi sonrası cenazesi yakınlarına teslim edilen Esma Başeğmez, Kayapınar ilçesinde toprağa verildi.

    Özel ekip kuruldu

    DHA’nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından, Emrah Başeğmez’in yakalanması için özel ekip kuruldu.

    Diyarbakır da eski eşini öldüren zanlı, Kadına El Kalkmaz operasyonu ile yakalandı #1

    Kameralar incelenerek adresi tespit edildi

    Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) dahil olmak üzere bazı kamu kurumlarının da kameralarından yapılan incelemede, şüphelinin Yenişehir ilçesi kırsal Bozek Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlendi.

    Kulübede saklanırken yakalandı

    Mahallenin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alan ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın 'Kadına El Kalkamaz' sloganıyla başlattığı projenin ismini verdikleri operasyonda şüpheli Emrah Başeğmez'i, bir evin kulübesinde saklanırken yakaladı.

    3 ay boyunca burada yaşadığı belirlenen Başeğmez, ifadesinde kaçarken silahla telefonunu attığını söyledi.

    Suçunu itiraf eden Emrah Başeğmez'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Diyarbakır da eski eşini öldüren zanlı, Kadına El Kalkmaz operasyonu ile yakalandı #2


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