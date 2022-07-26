Diyarbakır'da eski eşinin, oğlunun üzerinde sigara söndürdüğünü iddia etti

Mahkeme kararıyla çocuklarını boşandığı eşiyle görüştüren anne, oğlu eve döndüğünde üzerinde sigara yanık izlerini fark etti. Eski eşi tarafından suçlanan baba ise iddiaları yalandı.

Diyarbakır'da yaşayan ve 2017 yılında eşinden boşanan D.K., mahkeme kararıyla çocuklarının velayetini aldı.

Mahkeme heyeti, 'kişisel ilişki' kararıyla çocukların babalarıyla görüşmelerine karar verdi.

İkisi engelli üç çocuğuyla birlikte yaşayan anne D.K., 9 yaşındaki işitme engelli oğlu İbrahim O.'yu babasına bıraktı.

Sigara izlerini fark etti

Oğlu geri döndüğünde üzerinde sigara yanık izlerini fark eden anne, oğlunun iddiası üzerine eski eşinin çocuğuna şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Eski eş M.S.O. ise iddiaları reddederek çocuğunun annesinin yaptığını iddia etti.

"Babam yaptı dedi"

Konuya ilişkin konuşan anne D.K., “Saat 17.00 sıralarında eşim aradı. ‘Çocuk geldi’ dedi. Benim büyük çocuğum da bir haftadır babadan kaçarak bana geliyor. Ben büyüğü sandım. ‘Yok, İbrahim gelmiş. Ağlıyor, babama gitmek istemiyorum. Babam beni dövüyor’ Çocuğu aldığım gibi çocuk şubeye götürdüm. Oradan darp raporu aldık. Bu izleri kimin yaptığını sorduğumuzda ‘Babam yaptı’ dedi. İlkin sigara sönüklerini fark etmedim. Üstünde tişört vardı. Doktor raporunda da üstünü tamamen soymadık. Kısmen çıkarttık. Eve getirdim, duş aldırdım. Baktım izler var. Buralarına ne oldu dedim. ‘Babam sigara söndürdü’ dedi.” ifadelerinde bulundu.

"Anne kendisi yapmıştır"

İHA'nın aktarımına göre; Eski eş M.S.O ise çocuğun vücudunda sigara izleri varsa bundan haberi olmadığını savundu. M.S.O, “Tam hatırlamıyorum, sanırım üç gün önce annesi tarafından alıkonuldu. Götürüldükten sonra bu çocuk hastaneye götürülüyor. Rapor alınıyor ve vücudunda herhangi bir sigara izi yok. Sigara söndürme olayı varsa anne kendisi yapmıştır. İbrahim ve Mehmet isimli çocuklar benim yanımda. Mehmet iki yıldır annesinin yanına gitmiyor. Kendisi de almıyor. İbrahim’i istemesinin nedeni de şu; çocuk yanımda kaldığı için kendisinin almış olduğu bakıcı ücretini başvurup iptal ettirdim. Kendisi tekrardan bu bakıcı ücretini almak için böyle bir yola başvuruyor. Ayrıyeten yeniden velayet davası açtım. Velayet davasını kaybetmemek için bu tür yollara başvuruyor.” şeklinde konuştu.