Diyarbakır'da eski gelini tarafından evi çöplüğe çevrildi

Abit Bingöl (66), geldiği 2 katlı evinin avlusu ile alt katın çöp dolu olduğunu gördü. Sadece avludan 10 kamyonet çöp çıkarılırken Bingöl, eski gelininden şikayetçi oldu.

İstanbul’da yaşayan emekli Abit Bingöl (66), memleketi Diyarbakır’ın Ergani ilçesine dönmeye karar verdi.

İlçeye gelen Bingöl, sabah saatlerinde Kemaliye Mahallesi Şafak Sokak’ta bulunan 2 katlı evinin avlusunun kapısını açtığında çöp dağıyla karşılaştı.

Ergani Belediyesi ekiplerine haber veren Bingöl, alt kattaki evin de asma kilitle kilitlendiğini gördü.

Eski gelininden şikayetçi oldu

İçerisinin de aynı şekilde çöp dolu olduğunu gören Bingöl, polise giderek, daha önce 2’nci katta yaşayan eski gelini H.Ç.’den şikayetçi oldu.

DHA'nın aktardığına göre sadece avludan 10 kamyonet çöp çıkarılırken, evin içerisindeki çöp de savcılık izniyle asma kilidin kırılmasının ardından temizlenecek.

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"Daha önce de birkaç kere böyle oldu"

Abit Bingöl, oğluyla eski gelini H.Ç.’nin 15 yıl önce boşandığını ve bir torununun velayetinin H.Ç.’de olduğunu belirterek, “Daha önce de birkaç kere böyle oldu. Belediye ekipleri gelip temizledi. Ben gittikten sonra topladığı çöpleri gelip evimin içine atmış. Evin içi çöp dolu. Avludaki çöpleri temizlediler. Evin içerisine girmedik daha. Savcılık emriyle gelip kapıyı açacaklar. İçeriyi öyle temizleyecekler. Böyle bir şey görülmemiş.” dedi.