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    Diyarbakır’da esnafın 'müşteri çalma' kavgası

    İki büfe işletmecisi arasında çıkan müşteri çalma tartışması yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga saniye saniye kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 07.08.2021 - 15:35
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    Diyarbakır’da esnafın 'müşteri çalma' kavgası

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir büfe işleten R.Ö. ve oğulları H.Ö., ile R.Ö’ye, yakındaki büfenin çalışanları ’Müşteri çaldı’ diye hakaret edince tartışma çıktı.

    Tartışmaya çalışanlarda dahil olunca, kavgaya dönüştü.

    ESNAF KAVGASI KAMERADA

    Çıkan kavgada taraflar bir birlerine yumruk, sopa ve sandalyelerle saldırınca ortalık savaş alanına döndü.

    Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedilirken, çevredeki esnafın araya girmesiyle kavga son buldu.

    Kavgaya karışan her iki grubun birbirinden şikayetçi olması üzerine, polis ekipleri inceleme başlattı.

    Diyarbakır’da bir büfede ‘Müşteri çalma’ kavgası VİDEO

    Diyarbakır’da esnafın müşteri çalma kavgası #1

    Diyarbakır’da esnafın müşteri çalma kavgası #2

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