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    Diyarbakır'da esnafın park kavgasında 3 kişi öldü

    Diyarbakır'da komşu iki esnaf arasında çıkan park yeri kavgasında, 3 kişi hayatını kaybetti.
    • 28.04.2022 - 19:05
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 20:24
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    Diyarbakır'da esnafın park kavgasında 3 kişi öldü

    13 Nisan'da Diyarbakır- Silvan kara yolu üzerindeki kırsal Karaçalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, komşu iki esnaf arasında park yeri yüzünden çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü.

    1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı

    Kavgada 4'ü ağır, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Kazım Çiftçi (64) ile Murat Özyılmaz (43) kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

    2 kişi daha yaşam savaşını kaybetti

    DHA'nın haberine göre, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören yaralılardan Mehmet Çiftçi de yaşam mücadelesini kaybetti. Çiftçi'nin cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

    Diyarbakır da esnafın park kavgasında 3 kişi öldü #1

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    Diyarbakır da esnafın park kavgasında 3 kişi öldü #3


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