Diyarbakır'da esnafın park kavgasında 3 kişi öldü

Diyarbakır'da komşu iki esnaf arasında çıkan park yeri kavgasında, 3 kişi hayatını kaybetti.

13 Nisan'da Diyarbakır- Silvan kara yolu üzerindeki kırsal Karaçalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, komşu iki esnaf arasında park yeri yüzünden çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü.

1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı

Kavgada 4'ü ağır, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Kazım Çiftçi (64) ile Murat Özyılmaz (43) kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

2 kişi daha yaşam savaşını kaybetti

DHA'nın haberine göre, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören yaralılardan Mehmet Çiftçi de yaşam mücadelesini kaybetti. Çiftçi'nin cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.









