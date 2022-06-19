Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
338.842
0.76%
BTXN Coin
7.49
-5.66%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Diyarbakır'da ev sahipleri damda uyurken eve giren hırsız, kameraya yakalandı

    Ev sahipleri damda uyurken eve giren hırsız, paraları ve ziynet eşyaları çalıp kayıplara karıştı. Hırsızın eve girdiği ve ayrıldığı anlar, kameralar tarafından kayıt altına alındı.
    • 19.06.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 15:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da ev sahipleri damda uyurken eve giren hırsız, kameraya yakalandı

    Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 428. Sokak’ta 5 Mayıs tarihinde ev sakinleri damda uyurken, eve hırsız geldi.

    Ev sakinlerinin uykuda olmasını fırsat bilen hırsız, Erdem K.’ye ait evin dış kapının üzerinden çıkıp girdiği evden paraları ve ziynet eşyaları çaldı.

    Eve giriş çıkış anları kamerada

    İHA’nın haberine göre; hırsızın eve giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Diyarbakır'da ev sahipleri damda uyurken eve giren hırsız ViDEO

    Diyarbakır da ev sahipleri damda uyurken eve giren hırsız, kameraya yakalandı #1

    Diyarbakır da ev sahipleri damda uyurken eve giren hırsız, kameraya yakalandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler tekrar başlayabilir
    Dünya

    Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler tekrar başlayabilir

    Muğla’da evde çıkan yangında, bedensel engelli şahıs kurtarılamadı
    3. Sayfa

    Muğla’da evde çıkan yangında, bedensel engelli şahıs kurtarılamadı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir