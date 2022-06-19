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- Diyarbakır'da ev sahipleri damda uyurken eve giren hırsız, kameraya yakalandı
Diyarbakır'da ev sahipleri damda uyurken eve giren hırsız, kameraya yakalandı
Ev sahipleri damda uyurken eve giren hırsız, paraları ve ziynet eşyaları çalıp kayıplara karıştı. Hırsızın eve girdiği ve ayrıldığı anlar, kameralar tarafından kayıt altına alındı.
- 19.06.2022 - 15:40
- Güncelleme : 19.06.2022 - 15:57
Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 428. Sokak’ta 5 Mayıs tarihinde ev sakinleri damda uyurken, eve hırsız geldi.
Ev sakinlerinin uykuda olmasını fırsat bilen hırsız, Erdem K.’ye ait evin dış kapının üzerinden çıkıp girdiği evden paraları ve ziynet eşyaları çaldı.
Eve giriş çıkış anları kamerada
İHA’nın haberine göre; hırsızın eve giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır'da ev sahipleri damda uyurken eve giren hırsız ViDEO