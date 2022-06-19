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Diyarbakır'da ev sahipleri damda uyurken eve giren hırsız, kameraya yakalandı

Diyarbakır'da ev sahipleri damda uyurken eve giren hırsız, kameraya yakalandı

Ev sahipleri damda uyurken eve giren hırsız, paraları ve ziynet eşyaları çalıp kayıplara karıştı. Hırsızın eve girdiği ve ayrıldığı anlar, kameralar tarafından kayıt altına alındı.