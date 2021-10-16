Evine içki içmeye çağırdığı işçisi Bünyamin Yavuz'u öldüren Kadir Kılıç, gözaltına alındı. Polis ekipleri Kılıç'ı silahla yakalarken, mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Evrim Alataş Caddesi’ndeki bir sitede oturan Kadir Kılıç, işçisi Bünyamin Yavuz'u evine çağırdı.

Kılıç ve Yavuz içki içerken, aralarında henüz öğrenilmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Kadir Kılıç, tabancasını çekip Yavuz'a peş peşe ateş etti.

İŞÇİSİNİ ÖLDÜRDÜ, EŞİNİ YARALADI

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Bünyamin Yavuz, kanlar içinde yere yığıldı. Bir süre sonra Kılıç'ın eşi S.K de silah sesleri üzerine odaya geldi.

Elinde bulunan tabancayı bu kez eşine doğrultan Kılıç, ateş etmeye başladı.

Yara almadan kurtulan S.K., koşarak yangın merdiveninden inip çığlık atarak yardım istedi.

Diyarbakır'da evine çağırdığı işçiyi öldüren şahıs tutuklandı VİDEO

TUTUKLANDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri Kadir Kılıç'ı, suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.