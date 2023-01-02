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Diyarbakır'da evine giderken kurşunların hedefi oldu

Diyarbakır'da evine giderken kurşunların hedefi oldu

Y.A., evine girmek isterken binanın önünde motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaşanan olayda yaralanan Y.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.