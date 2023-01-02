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    Diyarbakır'da evine giderken kurşunların hedefi oldu

    Y.A., evine girmek isterken binanın önünde motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaşanan olayda yaralanan Y.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • 02.01.2023 - 19:14
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    Diyarbakır'da evine giderken kurşunların hedefi oldu

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde yaşayan Y.A., evinin bulunduğu sokağa geldi.

    Y.A., burada binaya girmek isterken sokağa motosikletle bir kişi girdi.

    Üzerinde bulunan tabanca ile Y.A.'ya ateş eden kimliği belirsiz şüpheli, hızla olay yerinden kaçtı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı Y.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.

    Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı. Yapılan incelemede, olay yerinde 4 kovan bulundu.

    Diyarbakır da evine giderken kurşunların hedefi oldu #1

    Yaralının durumu iyi

    Polis, bulduğu kovanları incelemek üzere emniyete götürürken şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

    DHA'nın haberine göre; yaralanan Y.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Diyarbakır da evine giderken kurşunların hedefi oldu #2

    Diyarbakır da evine giderken kurşunların hedefi oldu #3

    Diyarbakır da evine giderken kurşunların hedefi oldu #4

    Diyarbakır da evine giderken kurşunların hedefi oldu #5

    Diyarbakır da evine giderken kurşunların hedefi oldu #6

    Diyarbakır da evine giderken kurşunların hedefi oldu #7


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