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- Diyarbakır'da evine giderken kurşunların hedefi oldu
Diyarbakır'da evine giderken kurşunların hedefi oldu
- 02.01.2023 - 19:14
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde yaşayan Y.A., evinin bulunduğu sokağa geldi.
Y.A., burada binaya girmek isterken sokağa motosikletle bir kişi girdi.
Üzerinde bulunan tabanca ile Y.A.'ya ateş eden kimliği belirsiz şüpheli, hızla olay yerinden kaçtı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Y.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.
Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı. Yapılan incelemede, olay yerinde 4 kovan bulundu.
Yaralının durumu iyi
Polis, bulduğu kovanları incelemek üzere emniyete götürürken şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
DHA'nın haberine göre; yaralanan Y.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.