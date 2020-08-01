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    Diyarbakır'da evinin önünde oynayan Miraç kayboldu

    Evinin önünde oynarken bir anda ortadan kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek için arama çalışması başlatıldı.
    • DHA
    • 01.08.2020 - 11:32
    • Güncelleme : 01.08.2020 - 11:32
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    Diyarbakır'da evinin önünde oynayan Miraç kayboldu

    Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan Çiçek ailesinin 4 yaşındaki oğulları Miraç, dün evinin önünde oynarken kayboldu.

    Aile ise kendi imkanlarıyla Miraç'a ulaşamayınca güvenlik güçlerine haber verdi.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleriyle, UMKE sevk edildi. Ekiplerin dron ve termal kamera da kullandığı çalışmalar dün akşam saatlerinden bu yana devam ediyor.

    Diyarbakır'da evinin önünde oynayan Miraç kayboldu

    Diyarbakır'da evinin önünde oynayan Miraç kayboldu #1

    Diyarbakır'da evinin önünde oynayan Miraç kayboldu #2

    Diyarbakır'da evinin önünde oynayan Miraç kayboldu #3

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