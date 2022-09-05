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    Diyarbakır'da evlat nöbeti bin 99'uncu gününde

    4 yıl önce 23 yaşındayken Irak'a kaçırılan Özgür Ödümlü için eyleme katılan anne Latife Ödümlü, "Evde huzur yok, sen gelmeden gitmeyeceğim" dedi.
    • 05.09.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 12:51
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    Diyarbakır'da evlat nöbeti bin 99'uncu gününde

    Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor...

    Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi bin 99'uncu güne ulaştı.

    4'üncü yıla ulaştı

    Farklı kentlerden gelen aileler, 4'üncü yıla ulaşan nöbetlerinde evlatlarına teslim ol çağrısında bulunmaya devam ediyor.

    Diyarbakır da evlat nöbeti bin 99 uncu gününde #1

    Oğlu için eyleme katıldı

    Yaklaşık 4 yıl önce 23 yaşındaki oğlu Özgür Ödümlü'nün Irak bölgesine kaçırıldığını belirterek oturma eyleminde olan Latife Ödümlü, burada 4 yıldır oğlunu beklediğini söyledi.

    Diyarbakır da evlat nöbeti bin 99 uncu gününde #2

    "Evladımı almadan gitmeyeceğim"

    Anne Ödümlü, “HDP oğlumu kaçırdı, ben onun için geldim. Evladımı almadan gitmeyeceğim. Oğlum gel, sana hasret kaldım. Evde huzur yok, sen gelmeden gitmeyeceğim. Sıkıntıdan öleceğim. Irak ve Suriye’de bulunan birçok yere geldim, seni göremedim.” dedi.

    Diyarbakır da evlat nöbeti bin 99 uncu gününde #3


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