Evladına seslenen nöbetteki anne, herkesin teslim olduktan sonra ailesinin yanına döndüğünü söyleyerek "Sesimi duyuyorsan, korkma gel." diyerek oğlunu cesaretlendirmeye çalıştı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını söyleyen ailelerin direnişi sürüyor.

Kavuşmak için evlat nöbetine başlayan ailelerin sayısı 235'e yükseldi, aileler 762 gündür oturma eylemlerini sürdürüyor.

EYLEME KARS'TAN KATILDI

Van'da lise 2'nci sınıf öğrencisi oğlu Faruk'un kaçırıldığını söyleyen ve Kars'tan gelerek eyleme katılan Rahime Taşçı, şunları söyledi:

"8 sene önce Faruk'u aldılar. Ne haber aldım ne de Faruk yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorum. Faruk sana sesleniyorum; 8 yıldır seni özlüyorum, baban ve kardeşin de seni özlüyor. Damla'yı seviyordun o kadar. Hani sevmiyorsun, çünkü gelmiyorsun.

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel ViDEO



"BABAN PERİŞAN OLDU, BEN PERİŞAN OLDUM"

Sesimi duyuyorsan, korkma gel. Teslim olan çocukların hepsini bıraktılar, evlerine gittiler. Sen gelsen, seni de bırakacaklar. Korkma, teslim ol, gel. Damla seni çok özlüyor, ağlıyor. Baban perişan oldu, ben perişan oldum. Sen gelene kadar Diyarbakır'daki bu eylemimi sürdüreceğim, kalkmayacağım. Bizi yalnız bırakma, geri gel."





































