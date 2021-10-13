Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba: Ne şartla oğlumu büyüttüğümü HDP bilmez

7 yıl önce PKK tarafından kaçırılan oğlu Mikail için eylemine devam eden baba Yusuf Erdinç, “Oğlum avukat olacaktı. Elindeki kalemi aldılar silah verdiler" dedi.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerin, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla başlattıkları eylem devam ediyor.

772'nci gününe giren eyleme katılan ailelerin sayısı 237'ye yükseldi.

Çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerden Yusuf Erdinç, 7 yıl önce üniversitede okurken, teröristler tarafından dağa kaçırılan oğlu Mikail Erdinç için nöbete devam ediyor.

"OĞLUMUN PEŞİNİ BIRAKMADIM, BIRAKMAYACAĞIM"

Oğlunun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi olduğunu belirten baba Erdinç, “Benim oğlumu kaçırıp dağa götürdüler. Ben ondan sonra buraya geldim ama yakalayamadım, tutamadım onu götürdüler. Ben yıllardır çocuğumun peşini bırakmadım bundan sonra da bırakmayacağım. Oğlum gelene kadar da ben bu çadırı bırakmayacağım.” dedi.

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"ELİNDEKİ KALEMİ KIRIP SİLAH VERİYORLAR"

Oğlunun okulu bitirdikten sonra avukat olacağını aktaran Erdinç, “Oğlum dağa kaçırılmasaydı şimdi 4 yıllık avukat olarak görev yapacaktı. Bazı kesimler Selahattin Demirtaş’ın avukat olduğunu ve bırakılması gerektiği yönünde açıklamada bulunuyorlar. Benim oğlum da avukattı onun hakkı yok mu?

Demirtaş ana kuzusudur benim oğlum keçi yavrusu mudur? Ne şartla benim oğlumu büyüttüğümü HDP bilmez. Kendi çocuklarını Avrupalara gönderiyorlar, bizim çocukların da elindeki kalemi kırıp kalem yerine silah veriyorlar. Bu Allah’tan reva mıdır? Benim buradan oğluma da çağrım, gelip teslim olmasını istiyorum.” diye konuştu.