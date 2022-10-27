Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 318 oldu

Bin 151'inci güne ulaşan evlat nöbetine katılan Emine Eren, 1992 yılında dağa kaçırılan ağabeyine seslenerek, "Pişman olsun gelsin. 30 yıla yakındır gitti. Ağabeyimi teröristlerden istiyorum." dedi.

Diyarbakırlı ailelerin evlat nöbeti sürüyor...

3 Eylül 2019'dan bu yana devam eden umutlu bekleyişte 38 aile evladına kavuştu.

Aile sayısı 318 oldu

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin sayısı iki ailenin daha katılımıyla 318 oldu.

Bin 151 güne ulaşan evlat nöbetine katılan Emine Eren, 1992 yılında 21 yaşındayken dağa kaçırılan ağabeyi Cengiz Eren'e çağrıda bulundu.

"Babam onun hasretiyle öldü"

Eren, “Ağabeyimi almadan gitmeyeceğim. Pişman olsun gelsin. 30 yıla yakındır gitti. Ağabeyimi teröristlerden istiyorum. Babam onun hasretiyle öldü. İki ablam öldü, annem ise yaşlı ve gözyaşlarıyla onu bekliyor.” dedi.

"Akli dengesi de yerinde değil"

Diyarbakır’da 2015 yılında 13 yaşındayken dağa kandırılarak götürüldüğü ileri sürülen Abdurrahman Dağdeviren’in ağabeyi Şehmus Çelebi ise kardeşine dönmesi için çağrıda bulundu.

Ağabey Çelebi, “Kardeşimi PKK’dan, HDP’den istiyorum. Kardeşim ortaokul dördüncü sınıfa giderken götürdüler. Kardeşimin akli dengesi de yerinde değil. HDP’lilerin çocukları dağda değil de, benim kardeşim niye dağdadır? Onların çocukları Avrupa’da okuyor, benim kardeşim dağda aç mı belli değil. Kardeşimi istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Aileler, basın açıklamasından sonra çadıra geçerek diğer ailelere dahil oldu.