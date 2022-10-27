Petrol
94.08
0.31%
Euro
18.7228
-0.25%
Dolar
18.6095
0.01%
Altın
994.79
-0.06%
Borsa
3945
-0.79%
Bitcoin
385.112
-0.30%
BTXN Coin
10.69
0.37%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 318 oldu

    Bin 151'inci güne ulaşan evlat nöbetine katılan Emine Eren, 1992 yılında dağa kaçırılan ağabeyine seslenerek, "Pişman olsun gelsin. 30 yıla yakındır gitti. Ağabeyimi teröristlerden istiyorum." dedi.
    • 27.10.2022 - 14:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 318 oldu

    Diyarbakırlı ailelerin evlat nöbeti sürüyor...

    3 Eylül 2019'dan bu yana devam eden umutlu bekleyişte 38 aile evladına kavuştu.

    Aile sayısı 318 oldu

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin sayısı iki ailenin daha katılımıyla 318 oldu.

    Bin 151 güne ulaşan evlat nöbetine katılan Emine Eren, 1992 yılında 21 yaşındayken dağa kaçırılan ağabeyi Cengiz Eren'e çağrıda bulundu.

    Diyarbakır da evlat nöbetindeki aile sayısı 318 oldu #1

    "Babam onun hasretiyle öldü"

    Eren, “Ağabeyimi almadan gitmeyeceğim. Pişman olsun gelsin. 30 yıla yakındır gitti. Ağabeyimi teröristlerden istiyorum. Babam onun hasretiyle öldü. İki ablam öldü, annem ise yaşlı ve gözyaşlarıyla onu bekliyor.” dedi.

    Diyarbakır da evlat nöbetindeki aile sayısı 318 oldu #2

    "Akli dengesi de yerinde değil"

    Diyarbakır’da 2015 yılında 13 yaşındayken dağa kandırılarak götürüldüğü ileri sürülen Abdurrahman Dağdeviren’in ağabeyi Şehmus Çelebi ise kardeşine dönmesi için çağrıda bulundu.

    Ağabey Çelebi, “Kardeşimi PKK’dan, HDP’den istiyorum. Kardeşim ortaokul dördüncü sınıfa giderken götürdüler. Kardeşimin akli dengesi de yerinde değil. HDP’lilerin çocukları dağda değil de, benim kardeşim niye dağdadır? Onların çocukları Avrupa’da okuyor, benim kardeşim dağda aç mı belli değil. Kardeşimi istiyorum.” ifadelerini kullandı.

    Aileler, basın açıklamasından sonra çadıra geçerek diğer ailelere dahil oldu.

    Diyarbakır da evlat nöbetindeki aile sayısı 318 oldu #3

    Diyarbakır da evlat nöbetindeki aile sayısı 318 oldu #4


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Türkiye’ye 9 ayda 40 milyondan fazla turist geldi
    Yaşam

    Türkiye’ye 9 ayda 40 milyondan fazla turist geldi

    Gülsim Ali mini etekli pozuyla büyüledi! 'Pembe en çok sana yakışıyor'
    Medya

    Gülsim Ali mini etekli pozuyla büyüledi! 'Pembe en çok sana yakışıyor'

    Görüş Bildir