HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden Ayşegül ve Rauf Biçer çifti, kundaklama girişiminin teröristler tarafından yapıldığını öne sürdü.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını öne sürerek oturma eylemi başlatan acılı aileler, taciz ve tehditlere maruz kalmaya devam ediyor.

2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğulları Mustafa için evlat nöbeti tutan Ayşegül ve Rauf Biçer çifti, Bağlar ilçesindeki evlerine yönelik dün gece yakma girişiminde bulunulduğu iddia etti.

"SORUMLULARI PKK VE HDP"

Evden koku gelmesi üzerine yaptıkları kontrolde perdenin alev aldığını gördüğünü söyleyen kanser hastası Ayşegül Biçer, bu girişimden terör örgütü PKK ve HDP'yi sorumlu tuttu.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailenin evi yakılmak istendi ViDEO

"BİZİ DİRİ DİRİ YAKMAK İSTİYORLAR"

Defalarca tehdit edildiğini belirten Biçer, şunları söyledi:

"Kullanmadığımız odanın balkonunda içeri girilip, kapı açılarak perde ateşe verilmiş. Kapı da yanmış. Etrafı kontrol ettiğimde odamda alevler yükseliyordu. Hemen gidip su getirdim, çığlık attım. Küçük kızım ağlayıp titremeye başladı. O sırada eşim, güvenlik güçlerine haber verdi. Onlar da gelip gerekeni yaptı. Bunu bana yapan PKK ve uzantısı HDP'dir. Bunu çok iyi biliyorum. Defalarca tehdit edildim. Artık bizi diri diri yakmayı hedeflemişler. O kadar aşağılık insanlar ki evde iki kız çocuğunun olduğunu biliyorlar. Onlara bunu yaşatmaya hakları yok. Hem evlatlarımıza el koyuyorlar hem de gelip bize bunları yaşatıyorlar. Onları önce Allah'a sonra devletime havale ediyorum. Devletimin gerekeni yapacağına inanıyorum."

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Biçer ailesinin evinde yaptıkları inceleme sonucu olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.