Petrol
108.99
3.83%
Euro
15.59
0.02%
Dolar
14.80
0.04%
Altın
887.69
-0.26%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
582.063
0.23%
BTXN Coin
16.30
1.62%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne 8 yıldır kızını göremiyor

    2014 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı için evlat nöbeti tutan anne Zebude Öner, "8 senedir bayram yapamıyoruz." dedi.
    • 04.05.2022 - 16:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne 8 yıldır kızını göremiyor

    Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı öne sürülen ve farklı şehirlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 975’inci gününe girdi.

    Nöbet tutan ailelerden; Hakkari'de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner'in annesi Zebude Öner, kızının 8 yıldır kayıp olduğunu söyledi.

    "8 yıldır bayram yapamıyoruz"

    HDP’nin kızını kaçırıp PKK’ya teslim ettiğini ileri süren anne Öner, "Kızımı aramak için Irak’a gittik, her yerde aradık hiç haber alamadık. Allah onları kahretsin. Kim kızımı kaçırıp götürmüş ise Allah, onların belasını versin. Biz 8 senedir bayram yapamıyoruz. Kızımı çok özlüyorum, kızım nolur gel." dedi.

    Diyarbakır da evlat nöbetindeki anne 8 yıldır kızını göremiyor #1

    Diyarbakır da evlat nöbetindeki anne 8 yıldır kızını göremiyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Blackburn Rovers'tan bayram namazı jesti
    Dünyadan futbol

    Blackburn Rovers'tan bayram namazı jesti

    Elon Musk, tweet yerleştirmeyi ücretli yapabilir
    Teknoloji

    Elon Musk, tweet yerleştirmeyi ücretli yapabilir

    Görüş Bildir