Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne 8 yıldır kızını göremiyor

2014 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı için evlat nöbeti tutan anne Zebude Öner, "8 senedir bayram yapamıyoruz." dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı öne sürülen ve farklı şehirlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 975’inci gününe girdi.

Nöbet tutan ailelerden; Hakkari'de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner'in annesi Zebude Öner, kızının 8 yıldır kayıp olduğunu söyledi.

"8 yıldır bayram yapamıyoruz"

HDP’nin kızını kaçırıp PKK’ya teslim ettiğini ileri süren anne Öner, "Kızımı aramak için Irak’a gittik, her yerde aradık hiç haber alamadık. Allah onları kahretsin. Kim kızımı kaçırıp götürmüş ise Allah, onların belasını versin. Biz 8 senedir bayram yapamıyoruz. Kızımı çok özlüyorum, kızım nolur gel." dedi.