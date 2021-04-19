18 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı için oturma eylemine katılan Hatice Levent, "Yavrularımızı almadan geri dönüşümüz olmayacak" dedi.

Diyarbakır'da ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi 595'inci gününde devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 226 aile, evlatlarını geri alana kadar eylemleri sürdürme konusunda kararlı.

"SİZİ ALMADAN BURADAN GİTMEYECEĞİZ"

2015 yılında, 18 yaşındayken kaçırılan kızı Fadime için oturma eylemi yapan Hatice Levent, "Hastalık, kar, yağmur ve çamur demeden biz buradayız. Sizi almadan buradan gitmeyeceğiz. Yavrularımızı almadan geri dönüşümüz olmayacak buradan." dedi.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneden kararlılık vurgusu ViDEO

KÜTAHYA'DAN GELDİ

Kütahya’dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken, 2015 yılında Bitlis’te üniversite öğrencisi olduğu dönemde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

Kızı Fadime'ye teslim olması için çağrıda bulunan Hatice Levent, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

"YETER ARTIK BİZE ÇEKTİRDİKLERİ EZİYET"

Levent, "Kızım, arkadaşlarının elinden tut ve kaçın gelin. Yeter artık bize çektirdikleri eziyet. Bizden ne istediler? 2 seneye yakındır bir buradayız. Hastalık, kar, yağmur ve çamur demeden biz buradayız. Sizi almadan buradan gitmeyeceğiz. Yavrularımızı almadan geri dönüşümüz olmayacak buradan. İster ölüm ister ne olursa olsun biz evlatlarımızı istiyoruz.

Fadime, beni duyuyorsan eğer yavrum, dön geri gel. Ben senin arkandayım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Allah razı olsun. Ceza vermeyecekler. Ne olursunuz geri dönün yavrum, mağaralarda ne yapıyorsunuz? Ne hallerdesiniz acaba? Dönün geri." dedi.

AİLELERE UMUT OLDU

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi.

Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar,

Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.