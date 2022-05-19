2017 yılında PKK tarafından zorla kaçırılan çocuğu için evlat nöbeti tutan baba Şadin Elhaman, "Oğlum neredeysen beni duyuyor ve görüyorsan Türk devletine sığın, hiçbir ceza yok" dedi

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin evlat nöbeti 990. gündür sürüyor.

3 Eylül 2019'da Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminde 5 yıldır evlat hasreti çeken baba Şadin Elhaman, evladını almadan gitmeyeceğini söyledi.

"Türk devletine sığın, hiçbir ceza yok"

Acılı baba Elman, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram Elhaman’ın babasıyım, 2017’de HDP çocuğumu kandırarak dağ örgütüne teslim etmişler. Ben baştan beri buradayım, çocuğumu almadan bu çadırı terk etmem. 35 çocuğumuz gelip teslim oldu, İnşallah bizim çocuğumuz da gelip teslim olur. Oğlum neredeysen beni duyuyor ve görüyorsan Türk devletine sığın, hiçbir ceza yok. Teslim olanlar ailesinin yanında. İnşallah sende bir gün teslim olursun."

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba 5 yıldır evlat hasreti çekiyor