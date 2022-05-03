Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba, 6 bayramdır oğlunu göremiyor

PKK tarafından zorla dağa kaçırılan Yusuf Begdaş'ın babası Celil Begdaş, "Bizim çocuklarımız gelmeden bu binanın yanından kalmayacağız." dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 974’üncü gününde sürüyor.

Ailelerden inşaat işçisi Celil Begdaş, 5 Mayıs 2019 yılında oğlu Yusuf'un HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını öne sürdü.

Oğlundan uzak kaldığı 6'ncı bayram

Altı bayramdır oğlundan uzak olduğunu ifade eden Begdaş, şimdiye kadar haber alamadıklarını ileri sürdü.

"Çocuklarımız gelmeden buradan ayrılmayacağız"

HDP’nin evlerini yaktığını aktaran Begdaş, "HDP Kürt sorunu diyor, bakın Kürtleri ne hale koydular. Bizim çocuklarımız gelmeden bu binanın yanından kalmayacağız. Kararlıyız, çocuklarımız gelmeyinceye kadar kalkmayacağız." dedi.

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