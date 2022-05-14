PKK tarafından kaçırılan oğlu için evlat nöbeti tutan Mehmet Yaşa, "7 yıl 2 ay 4 gün oldu, netice alamadık. Annesi üzüntüden hasta oldu" dedi.

Diyarbakır'da 288 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü evlat nöbetinde 985'inci güne girildi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı .Bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu.

"Annesi üzüntüden hasta oldu"

Sur ilçesine bağlı Kırsal Yukarıkılıçtaş Mahallesi'nde, 2015 yılında lise 3'üncü sınıfta okurken kandırılarak dağa kaçırılan ve o dönem 17 yaşında olan oğlu Abdurrahman için HDP binası önünde nöbetini sürdüren Mehmet Yaşa, "2015’te 4 arkadaşı ile birlikte okula gitti. O gün bugündür bir haber alamadı. 7 yıl 2 ay 4 gün oldu, bir netice alamadık. Onu çağırıyorum, gelsin. Herkes onu özlüyor. Annesi üzüntüden hasta oldu. Oğlum dönene kadar buradayım. Gelmezse ben buradan kalkmıyorum. Herkese sesleniyorum; dönsünler” diye konuştu.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: Annesi üzüntüden hasta oldu

















