Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı eylem sürüyor.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler 769'uncu güne girdi.

Çeşitli illerden HDP İl Başkanlığı önüne gelen aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır'da başlayan nöbet; Van, Hakkari ve Muş'ta da anneleri bir araya getirdi.

"EYLEMİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Dağa kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelerek eylem yapan anne Rahime Taşçı, evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirtti.

8 yıldır evladına hasret olduğunu belirten Taşçı, oğluna seslenerek güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı. Taşçı, "Dağda bir evlat bırakmayana kadar eylemimize devam edeceğiz. İnşallah geri gelirler" dedi.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkmıyoruz VİDEO

"HDP ÇOCUKLARIMIZI NASIL GÖTÜRDÜYSE ÖYLE GETİRSİN"

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de çocuklarına kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacaklarını belirtti.

Evladını 5 yıldır aradığını anlatan Demir, "Evladımızı istiyoruz. HDP çocuklarımızı nasıl götürmüşse, öyle de getirsin. Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkmıyoruz. Herkes gelsin çocuğunu istesin." diye konuştu.