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    Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: Oğlum, gel Türk devletine sığın

    2017 yılında kaçırılan oğlu Hasan Öz için evlat nöbeti tutan baba Zeki Öz, "Oğlum, gel Türk devletine sığın" dedi
    • 11.05.2022 - 12:36
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    Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: Oğlum, gel Türk devletine sığın

    3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı ve "Evlat nöbeti" olarak anılan oturma eylemi 982'inci gününde devam ediyor.

    İHA'nın haberine göre; 2017 yılında PKK tarafından kaçırılan oğlu Hasan Öz için eyleme katılan baba Zeki Öz, evladına seslenerek Türkiye’ye sığınmasını istedi.

    "Oğlum, gel Türk devletine sığın"

    Öz, "Oğlum 2017’de götürüldü. O günden beri haber alamıyorum, ölü mü sağ mı bilmiyorum. Evladımı onlardan istiyorum. Evladımın gelmesi için çadırdaki eyleme katıldım. Oğlum, gel Türk devletine sığın, teslim ol. Orası senin yerin değil, teslim ol." dedi.

    Diyarbakır da evlat nöbetindeki baba: Oğlum, gel Türk devletine sığın #1

    Diyarbakır da evlat nöbetindeki baba: Oğlum, gel Türk devletine sığın #2

    Diyarbakır da evlat nöbetindeki baba: Oğlum, gel Türk devletine sığın #3

    Diyarbakır da evlat nöbetindeki baba: Oğlum, gel Türk devletine sığın #4


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